Błąd w smartfonach. Mogą wysyłać zdjęcia bez wiedzy użytkowników

Według informacji serwisu niebezpiecznik.pl, błąd występuje w smartfonach Samsunga z serii Galaxy. Problem związany jest z aplikacją Wiadomości, a dokładnie z jej najnowszą wersją. Zainfekowane błędem telefony rozsyłają zdjęcia przypadkowo wybranym osobom z listy kontaktowej. Smartfon robi to automatycznie, bez wiedzy właściciela. Co gorsze, użytkownik nie może sprawdzić komu i jakie zdjęcie wysłał. O tym może dowiedzieć się wówczas, gdy zaalarmuje go o tym odbiorca niespodziewanej wiadomości.

Opcja w ustawieniach

Portal poinformował, że Samsung wie już o tym błędzie i pracuje nad jego rozwiązaniem. Problem na szczęście nie występuje na wielką skalę. Aktualizacja, która odpowiada za ten błąd nie została jeszcze wgrana przez wszystkich użytkowników smartfonów z linii Galaxy. Właściciele telefonów, którzy nie chcą ryzykować wysłania niechcianej wiadomości, muszą w ustawieniach aplikacji Wiadomości ograniczyć jej dostęp do zdjęć. Z kolei po uzyskaniu billingu u operatora można sprawdzić, czy z naszego telefonu nie zostały wysłane jakieś przypadkowe zdjęcia.

