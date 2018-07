Jest kolejny kandydat na prezydenta Warszawy

Wystartuje w wyborach na prezydenta Warszawy jako kandydat porozumienia ruchów miejskich, Inicjatywy Polska, Partii Razem i Zielonych. Organizacje wystawią w stolicy wspólne listy do rad dzielnic i Rady Miasta. Hasło wyborcze komitetu to „Wygra Warszawa” . – Wygra Warszawa odważna, która nie boi się inwestować w budowę tanich mieszkań na wynajem. Uruchomimy program budowy 50 tysięcy miejskich mieszkań. To będą tanie mieszkania, na które będzie stać młodych ludzi – mówił podczas konferencji prasowej Jan Śpiewak.

Śpiewak ogłosił także swój zespół kandydatek na wiceprezydentów: Paulina Piechna-Więckiewicz ma zajmować się ładem przestrzennym, Justyna Drath z Partii razem ma zajmować się edukacją, Dagmara Misztela z Zielonych infrastrukturą, Hanna Gospodarczyk - sprawami osób starszych i niepełnosprawnych.

Śpiewak przedstawił już pokrótce swoje priorytety wyborcze. Kandydat wymienił m.in. wsparcie osób starszych oraz rozliczenie afery reprywatyzacyjnej, a także obniżenie kosztów życia w mieście poprzez rozwój usług publicznych. Śpiewak zaproponował również otoczenie Pałacu Kultury i Nauki Warszawskim Parkiem Centralnym.

Do tej pory start w wyborach w Warszawie ogłosili Rafał Trzaskowski (PO i Nowoczesna), Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), Andrzej Celiński (SLD), Jakub Stefaniak (PSL), Jacek Wojciechowicz (niezależny), Sławomir Antonik (Bezpartyjni) oraz Justyna Glusman (miejscy aktywiści).