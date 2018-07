W Kielcach powstanie pomnik byłego wicepremiera Przemysława Gosiewskiego

Przewodniczący komitetu honorowego budowy pomnika Przemysława Gosiewskiego, senator PiS Krzysztof Słoń, wystąpił do prezydenta Kielc z wnioskiem o zgodę na postawienie monumentu przy ulicy Warszawskiej. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. – Jest to też w pobliżu pierwszej siedziby Prawa i Sprawiedliwości, którą otwierał były wicepremier. To kolejny etap na drodze do tego, by Kielce mogły się cieszyć tym pomnikiem, a jednocześnie uczciły tego człowieka nie tylko zasłużonego dla miasta, ale całego województwa świętokrzyskiego – powiedział senator partii rządzącej.

Jak poinformowało Radio Kielce, prezydent miasta Wojciech Lubawski stwierdził, że wybrana przez komitet lokalizacja jest właściwa. – Wydaje mi się, że nie ma żadnych przeszkód, aby pomnik powstał właśnie przy Warszawskiej. Moim zdaniem jest to dobra lokalizacja – powiedział. Ze wstępnego projektu wynika, że Przemysław Gosiewski ma zostać przedstawiony za mównicą wykonaną z kamienia świętokrzyskiego. Sylwetka parlamentarzysty zostałaby wykonana z brązu.

