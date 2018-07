Grupa bojowa NATO w Polsce ma nowego dowódcę. „Jestem zaszczycony, że mogę do was dołączyć”

Timothy Wright przejął dowodzenie nad międzynarodową jednostką działającą w ramach NATO. W jej skład wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii.

- Wydaje się jakby to było wczoraj, kiedy tutaj trafiłem. Zobaczcie, jak dobrze nam poszło. Praca z każdym z osobna i wszystkimi razem przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania. Nie udałoby nam się to, gdyby nie dążenie do wspólnego celu w zaufaniu. Mam nadzieję, że każdy z was czuje się gospodarzem dzisiejszego wydarzenia, bo bardzo na to zasłużyliście – powiedział ppłk Adam J. Lackey, ustępujący dowódca.

Nowy dowódca ppłk Timothy F. Wright podziękował swojemu poprzednikowi i obiecał, że będzie starał się go naśladować. - Grupo bojowa w Polsce, liczę na działanie z wami ramię w ramię. Żołnierze i oficerowie War Eagles, nikt w całej Armii nie zrobił tyle, co wy zrobiliście przez ostanie dwa lata. Jestem zaszczycony, że mogę do was dołączyć – stwierdził nowy dowódca.