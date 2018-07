To będzie hit! Primark otworzy sklepy w Polsce

„Puls Biznesu” informuje, że sieć bierze pod uwagę cztery adresy. Dwa z nich to budowana właśnie w Warszawie przez Echo Investment Galeria Młociny oraz lokalizacja po jednym z marketów budowlanych w Krakowie i miejsce w jednym z obiektów ECE.

O sprawę otwarcia sklepów w Polsce „Puls Biznesu” zapytał władze Primarka. W odpowiedzi Fiona Murphy z biura prasowego odzieżowego koncernu zaznaczyła, że nie może się odnieść do tych informacji, gdyż znajduje się w strukturze notowanej na giełdzie spółki, co „wyklucza komentowanie spekulacji odnośnie do przyszłych otwarć”.

— Wejście Primarka to dobra wiadomość dla klientów, bo to bardzo duży gracz zachodni z atrakcyjną ofertą cenową. Dla nas i innych graczy z branży to sygnał, że musimy jeszcze bardziej się starać o estetykę produktu i właśnie o ceny – mówi w rozmowie z „Pulsem Biznesu” Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP, do którego należą m.in. Reserved, House i Mohito.

Primark

Primark to islandzkie przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą detaliczną odzieży. W 2015 roku sieć Primark liczyła ponad 270 sklepów w dziewięciu krajach Europy: w Wielkiej Brytanii (161), Irlandii (38), Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Portugalii, a także w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu 2016 otwarto pierwszy sklep we Włoszech.