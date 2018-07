Awaria dreamlinera linii lotniczych LOT. Odwołano dwa loty

Samolot miał wystartować planowo w środę po południu czasu lokalnego do Polski. Jeszcze na lotnisku piloci odkryli jednak usterkę systemu elektrycznego. Lot numer LO2 w związku z tym anulowano.

„Samolot musiał zostać uziemiony. Pasażerowie zostali zakwaterowani w hotelach. Zapewniamy również zmianę rezerwacji na inne dostępne połączenia, nie tylko LOT-em, ale również innymi liniami” - przekazał rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki.

Ponadto odwołany został też czwartkowy rejs numer LO1 z Warszawy do Chicago. Maszyna, u której stwierdzono awarię, miała bowiem po wylądowaniu w Polsce ponownie lecieć do Stanów Zjednoczonych. Linie lotnicze LOT zapewniają, że usterkę da się usunąć tak, aby maszyna wyleciała do kraju dobę po pierwotnie planowanym starcie.

