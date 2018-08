8 ofiar śmiertelnych dopalaczy w łódzkim. Policja zatrzymała dwie osoby

W ciągu ostatniego tygodnia na terenie województwa łódzkiego doszło do ośmiu zgonów osób w wieku od 19 do 40 lat, w których prawdopodobną przyczyną śmierci było zatrucie dopalaczami. Sytuacje te w czterech przypadkach dotyczą Łodzi a innych czterech pozostałych Bełchatowa.

Policjanci w Łodzi już zatrzymali dwóch dilerów w wieku 29 i 34 lat, z których młodszy usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób przez wyrabianie lub wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Jeżeli następstwem takich działań jest śmierć człowieka sprawcy grozi kara do 12 lat więzienia. 29-latek został tymczasowo aresztowany. Decyzje co do 34 latka prokuratura i sąd najprawdopodobniej podejmą dzisiaj.

Podczas przeszukań u obu podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 450 gramów różnych substancji a kryminalni dalej pracują nad tymi sprawami. Funkcjonariusze zabezpieczają kolejne niebezpieczne środki pod postacią kryształków, proszku, masy plastycznej, suszu i tabletek. Wszystkie zostaną poddane szczegółowym badaniom.

