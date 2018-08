Seria zgonów w zakładzie karnym we Włocławku. Prokuratura wyjaśnia sprawę

„Gazeta Pomorska” wylicza, że jeden z więźniów zmarł w połowie listopada, a dwaj kolejni - w połowie grudnia. W ten sposób rozpoczęła się seria zagadkowych zgonów w zakładzie karnym. W styczniu tego roku sprawę opisywał m.in. portal ddwloclawek.pl. – Nie upatrywałbym tutaj żadnej sensacji – mówił wtedy prok. Arkadiusz Arkuszewski i dodawał, że nic nie wskazuje na to, by zgony trzech osadzonych były ze sobą powiązane. – Nie ma żadnego związku osobowego. Byli to różni ludzie, odbywający karę w różnych pawilonach – dodawał.

Lokalne media donoszą o kolejnych niewyjaśnionych przypadkach. 30 lipca zmarł Sławomir K. - jeden z osadzonych, a 1 sierpnia Marcin R., tuż przed tym, zanim trafił do celi. W obu przypadkach prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy sprawdzają też, czy mężczyźni byli pod wpływem m.in. alkoholu lub środków psychotropowych.

Służba Więzienna w odpowiedzi na pytania portalu Gazeta.pl poinformowała, że w pierwszym półroczu 2018 r. na terenie zakładów karnych w Polsce doszło łącznie do 58 zgonów.