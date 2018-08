Bakteria E. coli w Ustroniu Morskim. Sanepid zamknął plażę centralną

– Stwierdziliśmy obecność bakterii Escherichia coli. W momencie, gdy dostają się do układu moczowego, mogą wystąpić zakażenia, a w przypadku dostania się do organizmu drogą pokarmową mogą wystąpić zatrucia, biegunka, wymioty. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu – przekazała Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Kąpielisko będzie zamknięte prawdopodobnie przynajmniej do poniedziałku. Wtedy bowiem mają być wyniki kolejnych badań pobranych w czwartek próbek wody.

Szczepy bakterii coli są groźne dla zdrowia, mogą powodować m.in. zaburzenia układu pokarmowego, bóle brzucha, zakażenia układu moczowo-płciowego, mdłości i wymioty.