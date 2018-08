Kilkuset Polaków zakażonych bakterią New Delhi. Jest odporna na antybiotyki

W rozmowie z RMF FM rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bodnar przekazał, że w poprzednim roku zakażonych bakterią New Delhi było dwa tysiące osób. W tym roku najprawdopodobniej liczba ta wzrośnie. W sierpniu dr Jerzy Kasprzak Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy podał, że w 2017 roku odnotowano u nich 10 zakażonych, a obecnie jest już 22.

GIS chce wprowadzić nowe procedury w związku z rosnącą liczbą zakażeń. – Pracujemy nad twardymi przepisami prawnymi, które wymuszą na szpitalach dodatkowe działania, czyli badania przesiewowe pacjentów przed przyjęciem, reżimy sanitarne i szczególną izolację pacjentów – przekazał rzecznik GIS dla RMF FM.

Superbakteria New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae NDM – pałeczki zapalenia płuc, która należy do grupy bakterii jelitowych. Jest odpowiedzialna za zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Bardzo często doprowadza do sepsy, która kończy się śmiercią co drugiego pacjenta.

Czytaj także:

Krótki zwiastun horroru przeraził internautów. YouTube usunął materiał