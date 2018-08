Koszmar wczasowiczów w Mielnie. Ponad 70 osób zatruło się salmonellą

O tej historii poinformowali dziennikarze Polsatu. Sprawa dotyczy turystów, którzy w lipcu wypoczywali w Blue Marine Mielno, reklamowanym jako ośrodek przyjazny dla rodzin z dziećmi. Joanna Palenik, która nad morze przyjechała wraz z mężem i 7-miesięczną córką z Jabłonki niedaleko Zakopanego, opowiedziała w rozmowie ze stacją o koszmarze, jaki spotkał jej rodzinę. Najpierw na wysoką temperaturę i biegunkę cierpiał jej mąż. Później zachorowała córka.

Ryzyko sepsy

– Znalazłam się w szpitalu z dzieckiem. Z objawami odwodnienia, bali się, że dziecko może dostać sepsę. Dlatego wdrożyli antybiotyk, które bardzo rzadko podaje się przy bakterii salmonelli. Bałam się o jej zdrowie i życie, bo widziałam, że lekarze zaczęli podchodzić do tego bardzo poważnie. Rozgoryczenie, strach, wpadłam w panikę. Płacz, krzyk w szpitalu. Od razu dziecko dostało trzy kroplówki. Antybiotyk, wbijanie wenflonu w żyły małego dziecka. To był koszmar – opowiedziała Palenik. Podobne doświadczenia ma ponad 70 innych osób.

Większość skarżyła się na silne bóle głowy, brzucha oraz rozwolnienie. Wszyscy korzystali z oferowanych przez ośrodek śniadań i obiadokolacji. Turyści zamiast wypoczywać nad morzem, większą część pobytu spędzili w hotelowych pokojach. Maciej Szatkowski z ośrodka Blue Marine Mielno twierdzi, że nikt nie spodziewał się, że może tam wystąpić zakażenie salmonellą.

Sanepid ocenił, że o ile w hotelowej kuchni było czysto, to zaplecze pozostawiało wiele do życzenia. Inspektorat wystawił mandat w wysokości 500 zł, a zatrute osoby zgłosiły reklamacje indywidualne. Hotel ich nie przyjął. Poszkodowani zapowiedzieli więc złożenie pozwu zbiorowego, by choć w części zrekompensowano im pobyt.

Czytaj także:

GIS: Bakterie e.coli w wodzie mineralnej. Dwa produkty wycofane z rynku