Rzucał kostką brukową w drzwi restauracji. Grozi mu pięć lat więzienia

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu został powiadomiony o awanturującym się mężczyźnie w jednej restauracji na terenie powiatu. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nie zastali awanturnika. Ustalili natomiast, że sprawca był pod wpływem alkoholu i kłócił się z pracownikami restauracji, a następnie w przypływie narastającej złości zaczął rzucać kostką brukową w drzwi do placówki. Poniesione straty wynikające z uszkodzenia drzwi oszacowano na kwotę 700 złotych.

Podejrzany mężczyzna szybko wpadł w ręce policjantów – zatrzymali go po pieszym pościgu. Jak się okazało, miał on 1,3 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia, za które grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Czytaj także:

Awantura w barze w Krynicy. Policja zatrzymała podejrzanego o uderzenie kelnerki