Kierowcy ciężarówek walczą z hejtem. Ten spot mówi wszystko o ich pracy

„Oni będą mówić Ci, kim jesteś, czym jest Twoja praca, gdzie jest Twoje miejsce, co masz myśleć. Bądź ponad to. Bądź człowiekiem z kamienia” – tak brzmi opis do filmu, który opublikowano na kanale YouTube firmy Adar. Trwający nieco ponad 4 minuty materiał rozpoczyna się od informacji, że „wypowiedzi użyte w filmie są autentyczne. Pochodzą od osób nieposiadających podstawowej wiedzy na temat branży”. Po chwili widz ma okazję przekonać się, jak wygląda rzeczywistość kierowców ciężarówek.

„Kierowcą TIR-a zostajesz, jak nie potrafisz w życiu robić nic”

W nagraniu pokazano, z czym musi mierzyć się kierowca. To m.in. rozłąka z rodziną, samotność, praca na wysokich obrotach, stresujące sytuacje na drodze. Z filmu wyłania się obraz kierowcy wystawionego na krytyczną opinią społeczeństwa. Poza tym, w materiale pokazano, jak to wszystko znosi rodzina kierowcy, która jest skazana na długie rozstania.

Kiedy oglądamy kolejne kadry, w tle cały czas słychać wspomniane wcześniej autentyczne obraźliwe komentarze, np. „kierowcą TIR-a zostajesz, jak nie potrafisz w życiu robić nic” czy „większość to chamy i pijacy”. Część wykorzystanych stwierdzeń zawiera wulgaryzmy. Zobaczcie sami, jak wygląda spot przygotowany przez studio KLN.

