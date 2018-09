Ekstradycja aferzysty FOZZ. Dariusz Przywieczerski jest już w Polsce

Samolot z poszukiwanym listem gończym aferzystą na pokładzie wylądował w Warszawie przed godziną 14. Do ostatniej chwili nie było jasne, czy dojdzie do ekstradycji – media informowały, że jeszcze w piątek amerykańskie władze zdecydowały o niewydawaniu Przywieczerskiego Polsce. Miał on zostać w więzieniu okręgowym w Clearwater, gdzie przebywał od października. Przy jego nazwisku w rejestrze więźniów widniał status „oczekujący na proces” .

Jak podaje TVP Info, już w piątek rozpoczął się proces przekazywania Przywieczerskiego Polsce, jednak po kilku godzinach przywrócono mu status więźnia. Nieoficjalnie podawano, że może chodzić o względy procesowe. Decyzja ws. ekstradycji został jednak ostatecznie wydana i w sobotę aferzysta trafił do Polski.

Afera FOZZ

Afera FOZZ zwana była „matką wszystkich afer” . Według prokuratury w latach 1989-1990 afera spowodowała 350 mln zł strat; sądy uznały, że straty wynoszą co najmniej 134 mln zł. Aferę wykryła NIK. Prokuratura wszczęła śledztwo w 1991 r. Akt oskarżenia przekazano sądowi w 1993 r., ale sąd odesłał sprawę prokuraturze. Ponowny akt oskarżenia trafił do sądu w 1998 r.

Proces trwał 5 lat

Proces zaczął się w 2000 r. Rok później został przerwany, gdy prowadząca go sędzia Barbara Piwnik została ministrem sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera. Ponowny proces – pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Kryżego, późniejszego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS – ruszył w 2002 r. Kryże w rekordowym terminie przesłuchał świadków i w marcu 2005 r. ogłosił wyrok – przed terminem przedawnienia, na co dawano mu małe szanse.

Sąd uznał, że pieniądze przeznaczone dla Funduszu – którego zadaniem był poufny wykup długów zaciągniętych przez PRL na Zachodzie w latach 70. i 80. – zostały albo przywłaszczone, albo rozdysponowane w sposób niezgodny z prawem.

Żemek skazany na 9 lat

SO skazał byłego dyrektora FOZZ, Grzegorza Żemka na 9 lat i 720 tys. zł grzywny; jego zastępczynię Janinę Chim – na 6 lat i 500 tys. zł grzywny, biznesmena Dariusza Przywieczerskiego – na 3,5 roku, a troje innych – na kary do 2 lat więzienia. W 2006 r. SA zmniejszył kary. Żemkowi wymierzył 8 lat i 5 tys. zł grzywny; Chim – 5 lat i 5 tys. zł grzywny, a Przywieczerskiemu – 2,5 roku (ten ostatni – nazwany przez SO „mózgiem afery” – uciekł z kraju).

W 2007 r. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyroki skazujące, ale zwrócił do SA wątek afery co do niegospodarności w FOZZ (potem SA utrzymał wyrok za ten czyn). Podczas procesu w SO Żemek wyjawił, że był agentem wojskowych służb specjalnych PRL, które – według ustaleń komisji likwidacyjnej WSI – miały wielki udział w organizacji procederu.