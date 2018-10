Jeronimo Martins otwiera Biedronki Premium. Gdzie powstały i co w nich znajdziemy?

38-latek ukradł 1800 naklejek, które można wymienić na pluszaki

Gang Słodziaków to nowa propozycja dla klientów sieci Biedronka. Akcja podobna to tej z Gangiem Świeżaków niektórym dosłownie odebrała rozum. 38-latek z Gliwic ukradł prawie 1800 naklejek uprawniających do odbioru pluszaków.