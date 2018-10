Neumann o Kukizie: Wpadł w taki melanż, że obudził się w niedzielę

Przypomnijmy, na wpis Marka Jakubiaka dotyczący odejścia Jakuba Kuleszy z Kukiz'15 zareagował wyraźnie zirytowany lider Kukiz'15. „Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanie w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych). Powodzenia i Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza” – napisał Paweł Kukiz. Kolejny komentarz muzyka był nieco kontrowersyjny. „Synek, znaczy jednego masz z Kornelem, a drugiego z Korwinem. Pytanie – ty rodzisz czy zapładniasz te piękne istoty” – dodał Kukiz. W niedzielę polityk tłumaczył na swoim Facebooku, że „to jednak piątkowa noc przejęła jego i jego konto na Twitterze” . „Kogo nigdy w życiu taki »piątek« nie przejął – niech pierwszy rzuci kamieniem! Na usprawiedliwienie mogę dodać jedynie, że odreagowanie po ciężkiej kampanii, odejście posła Kuleszy i knucia wewnątrz Klubu trochę mnie przerosły. Nie jestem cynikiem, by to wszystko po prostu po mnie spłynęło, więc sam popłynąłem” – przyznał polityk.

O sytuacji rozmawiali dziś w TVN24 Sławomir Neumann, Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Marek Jakubiak. – Kukiz stracił kontrolę nad sobą w piątek, odzyskał w niedzielę. Ma dostęp do wielu poufnych informacji i jeśli traci kontrolę w ten sposób, to jest to niebezpieczne – mówił Sławomir Neumann. Z politykiem PO zgodziła się Kamila Gasiuk-Pihowicz. – Jeśli tłem jest w tej sytuacji alkohol, to mamy problem. Nie ma się z czego śmiać – zaznaczyła.

Z kolei Jakubiak podkreślił, że „nie wiemy, czy sprawa dotyczy alkoholu” . – To Kukiz stworzył antysystemowe ugrupowanie i on zrobił to sam. Teraz wy sobie urządzacie sabat tutaj z powodu wpisów na Twitterze – przekonywał.

– Każdy coś czasami chlapnie, ale Kukiz sam się przyznał, że wpadł w taki melanż w piątek, że obudził się w niedzielę. Po prostu te przeprosiny dzisiaj na Facebook to są takie, że Kukiz sam przyznaje, że mu się scena polityczna pomyliła z muzyczną – mówił Neumann.

– Paweł Kukiz jest człowiekiem odpowiedzialnym, żadna tajemnica z posiedzeń komisji nie jest zagrożona – uciął Jakubiak.