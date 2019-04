Zmarła uczennica 8 klasy. Nauczyciele zawiesili strajk

Zmarła uczennica uczęszczała do 8 klasy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli na Lubelszczyźnie. Nastolatka miała wadę serca i oczekiwała na przeszczep. Zmarła we wtorek po południu, przebywając poza domem. Informacje o jej śmierci przekazał „Dziennik Wschodni”.

Dyrektor jest dumna

Puławski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego po otrzymaniu informacji o śmierci uczynnicy podjął decyzję o zawieszeniu strajku. Już w środę nauczyciele wrócili do prowadzenia lekcji. – Jeśli pracownicy tej szkoły będą na to gotowi, mogą ponowić protest, ale to zależy tylko od nich. My ich do niczego nie zmuszamy – powiedział Lucjan Tomaszewski, prezes puławskiego ZNP.

Decyzję o zawieszeniu strajku skomentowała dyrektor szkoły, do której uczęszczała zmarła nastolatka. – Mogę być dumna, że nasi nauczyciele w takiej sytuacji wykazali solidarność z uczniami oraz ich rodzicami – zaznaczyła Beata Antolak.

Czego domagają się strajkujący nauczyciele?

Ponieważ podczas rozmów ostatniej szansy w niedzielę 7 kwietnia nie udało się osiągnąć porozumienia, w poniedziałek 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Początkowo przedstawiciele nauczycieli domagali się podwyżki w wysokości 1000 zł dla pracowników pedagogicznych. Chcieli także zwiększenia nakładów na oświatę z budżetu, zmiany oceny pracy nauczycieli i zmiany ścieżki awansu. Dodatkowo domagały się dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej. W trakcie negocjacji ZNP i FZZ zmodyfikowały oczekiwania. Teraz postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września bieżącego roku.

