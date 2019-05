Modelka zniszczyła zabytkowy pomnik. „Pewnie jestem mega głupia”

Julia Słońska jest modelką. Popularność przyniósł jej udział w spocie reklamowym mBanku. Teraz o kobiecie stało się głośno nie ze względu na jej dokonania zawodowe, a z powodu aktu wandalizmu, którego się dopuściła. Julia Słońska przy pomocy młotka uszkodziła zabytkowy pomnik. Rzeźba, którą zniszczyła modelka znajduje się w Dolinie Szwajcarskiej w Warszawie.

Kobieta musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Lokalny konserwator zabytków zapowiedział, że skieruje sprawę do prokuratury. Również internauci byli oburzeni zachowaniem kobiety.

Julia Słońska opublikowała nagranie, na którym tłumaczy swoje zachowanie. – To, co się stało wczoraj, w ogóle nie powinno mieć miejsca i serio, mega żałuję, że to zrobiłam. Pewnie jestem mega głupia. Nie będę mówić, co mną kierowało, że to zrobiłam, bo to jest bardziej moja prywatna sprawa, ale chciałam serio wszystkich przeprosić za to – stwierdziła. Jak podaje Radio Eska, Julia Słońska została zwolniona z agencji modelek, w której pracowała.