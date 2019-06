Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko zmienią imię swojej córce. Z jakiego powodu?

Trzecie dziecko Piotra Kraśko i Karoliny Ferenstein-Kraśko przyszło na świat 3,5 roku temu. Para miała już dwóch synów – Konstantego i Aleksandra. Dziennikarz i jego partnerka postanowili dać córeczce na imię Laura. Jak się jednak okazuje, cała rodzina nazywała dziewczynkę Lara. Piotr Kraśko zdradził w rozmowie z „Faktem”, jego córka nie lubi swojego prawowitego imienia i denerwuje się, gdy ktoś go używa. – Przyjęło się, że cała rodzina praktycznie od narodzin mówi do niej Lara. Zresztą ona sama też tak o sobie mówi i nie lubi, gdy ktoś się do niej zwraca per Laurka – tłumaczył dziennikarz. – To faktycznie dla nas jest Lara. Teraz trzeba tylko zająć się złożeniem odpowiednich dokumentów – dodała Karolina Ferenstein-Kraśko zapewniając, że sprawa zmiany imienia dziewczynki jest już w toku.

To nie pierwszy przypadek tego typu w show-businessie

Martyna Wojciechowska urodziła się jako Marta Eliza Wojciechowska. Jednak, jak opowiadała w wywiadach dziennikarka, już od najmłodszych lat wszyscy zwracali się do niej „Martyna”. Podróżniczka oficjalnie zmieniła imię. – To imię wybrało mnie wiele lat temu, jeszcze kiedy byłam dzieckiem, a teraz, po 45 latach postanowiłam to nareszcie sformalizować! Co za ulga – wyjaśniła Martyna Wojciechowska.