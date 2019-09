Zabawki mogły wywoływać zaburzenia układu nerwowego u dzieci. Trafiły do Polski

Wykryto, że nie spełniają one norm bezpieczeństwa – wielokrotnie przekroczone zostały normy stężenia ftalanów. To niebezpieczne dla zdrowia związki chemiczne, które mogą prowadzić m.in. do zaburzeń układu nerwowego.

– Wyniki przeprowadzonych badań były jednoznaczne. W plastikowych elementach zabawek stwierdzono wysokie, wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy stężenie ftalanów – powiedział Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Ftalany to – jak informuje w wydanym dzisiaj komunikacie IAS – syntetyczne związki obecne w artykułach z tworzyw sztucznych, nadające im elastyczność. Stosowane są również do produkcji farb i lakierów.