Polska modelka Anna Markowska wystąpiła na Tygodniu Mody w Paryżu

– Szczerze, nie dowierzałam, że to się może wydarzyć. Była to dla mnie ogromna niespodzianka. Do tego stopnia, że ja nawet nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak tam może być, jak to może wyglądać – mówiła w „Dzień Dobry TVN” . – To jest francuska marka. Francja wyszła z inicjatywa, że Polska może wysłać jedną osobę. Jak później wyszło w rozmowie z dziewczynami z polskiej ekipy, powiedziały, ze obserwują mnie od dawna, że oglądały Top Model i chciały, żebym to była ja. Dla mnie samej było to ogromne zaskoczenie i spełnienie marzenia! – zaznaczyła.

Anna Markowska ma jednak nie tylko plany związane z modelingiem. 26-latka, która wygrała walkę z nowotworem złośliwym podniebienia twardego, otwiera swoją fundację. – Cztery lata walczyłam o to, żeby mówić. Dwa lata męczyłam się z protezą, ucząc się mówić od a, do b, do c... to była ogromna walka, ale opłaciło się. Wiedziałam, że to dzieje się po to, żebym mogła pomagać innym. Dlatego też założyłam fundację, która ma pomagać „osobom onkologicznym” , ale nie tylko. Kontakt z nimi sprawia mi ogromną przyjemność. Spełniam marzenia i to są małe kroczki, które mi sprawiają przyjemność – poinformowała.