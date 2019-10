Lewica planuje złożyć projekt ustawy o małżeństwach homoseksualnych. I to już niedługo

Prowadzący rozmowę w RMF FM Robert Mazurek zasugerował, że Lewicę najbardziej interesuje „polityka między kolanami a pasem” . Krzysztof Gawkowski zaprzeczył twierdząc, że podczas kampanii mowa była również o wyższej płacy minimalnej, lepszych emeryturach oraz kwestiach związanych z poprawą służby zdrowia. Podczas wywiadu polityk Wiosny stwierdził, że dobrym kandydatem na wicemarszałka Sejmu byłby Włodzimierz Czarzasty. A co z planami Gawkowskiego? – Chciałbym pracować w fajnych komisjach. Ja zawsze chciałem pracować w komisji spraw wewnętrznych i administracji. To jest dla mnie ważne. Chciałbym pracować w miejscu, które merytorycznie odpowiada też moim zainteresowaniom z tytułu tego, że jestem wykładowcą akademickim, że uczę bezpieczeństwa i to jest moje miejsce. Jeżeli to się uda, to już będę zadowolony – podkreślił były wiceprzewodniczący SLD.

Gawkowski został zapytany o to, kiedy Lewica złoży projekt ustawy o związkach partnerskich. – To jest jedna z pierwszych ustaw, które będziemy składali. Myślę, że na pierwszym albo drugim posiedzeniu Sejmu – zapowiedział polityk. Pytany o to, czy projekt będzie zakładał wprowadzenie prawa do adopcji odpowiedział przecząco. Doprecyzował przy tym, że będzie to projekt ustawy o małżeństwach homoseksualnych. – Ten status w Polsce dziś jest nieuregulowany. Dzisiaj nie można po sobie dziedziczyć – wyliczał Gawkowski. Dodał, że politycy Lewicy zamierzają złożyć także ustawy o płacy minimalnej czy o emeryturze minimum 1600 złotych.