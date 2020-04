Szumowski o restrykcjach dla Polaków: Ostatni weekend nie napawa nadzieją, że były wystarczające

Szumowski zaznaczył, że jeżeli zapadną jakiekolwiek decyzje rządu co do dalszych restrykcji w związku z epidemią, zostaną one przedstawione opinii publicznej. – Ostatni weekend nie napawa nadzieją, że te restrykcje, które do tej pory były, są wystarczające – mówił.

Szef MZ podkreślił, że w czasie, gdy gospodarka jest narażona na gigantyczne straty ze względu na zamknięcie wielu obiektów, to społeczeństwo powinno wykorzystać tę sytuację „w sposób maksymalnie zdrowotny” i nie wychodzić na place i bulwary. Szumowski mówił, że w weekend wiele osób nie stosowało się do zaleceń, wychodząc tłumnie z domów.

Pytany o rekomendacje dotyczące możliwości zorganizowania wyborów 10 maja, odparł, że bliżej pierwszego tygodnia kwietnia będzie więcej danych dotyczących ewentualnych rekomendacji.

autor: Mateusz Roszak

