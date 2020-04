Już 170 tys. Polaków objętych kwarantanną. Ministerstwo opublikowało dzienny raport

Liczba hospitalizowanych to aktualnie 1 924 pacjentów. Liczba objętych kwarantanną to aż 171 994 osoby. Z kolei nadzorem epidemiologicznym objęto 50 804 osoby. W tym miejscu warto przypomnieć, co w ogóle oznacza kwarantanna. Wbrew niektórym opiniom, nie dotyczy to jeszcze „pracy z domu” lub zastosowania „samo-kwarantanny”.

Kwarantanna jest przeznaczona dla osób, które mają podejrzenie danej infekcji wynikające z dużego ryzyka zakażenia. Jeśli zostałeś poproszony o „pozostanie w domu i monitorowanie objawów”, jest to kwarantanna.

Izolacja tyczy się osób cierpiących na daną chorobę. Jeśli masz powody, by sądzić, że masz COVID-19 (kaszel, gorączkę) lub stwierdzono u ciebie zakażenie drogą testów medycznych, musisz odizolować się od ludzi. Izolacja może przebiegać w domu lub w szpitalu, zależnie od stanu twojego zdrowia.

Kwarantanna może przekształcić się w izolację, jeśli w tym czasie rozwinie się choroba.

Kary za naruszenie kwarantanny

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni. W jej czasie nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania. Rząd w związku z wprowadzeniem stanu epidemii podwyższył kary za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny z 5 do 30 tys. zł. Wprowadzono również mechanizm śledzenia, czy dana osoba przebywa w domu.

Kto może zarządzić kwarantannę

Kwarantannę może zarządzić inspekcja sanitarna oraz lekarz. Ten ostatni musi jednak poinformować inspekcję sanitarną o takiej decyzji. Wobec decyzji o kwarantannie stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Warto wiedzieć, że decyzja taka ma rygor natychmiastowej wymagalności i nawet jeśli chcemy się od niej odwołać, to musimy jej przestrzegać z chwilą jej wydania.

Jak długo trwa kwarantanna?

Co do zasady, na obecną chwilę, 14 dni od momentu tzw. ostatniej styczności, a zatem kontaktu osoby zdrowej, która ma zostać poddana kwarantannie, z osobą chorą lub zakażoną. Kwarantanna może być jednak dłuższa (do 21 dni – na mocy ostatnio wprowadzonych przepisów). Wobec tej samej osoby kwarantanna może być zarządzona więcej niż jeden raz.

Czy kwarantanna może zostać skrócona?

Tak, ale tylko ze względów medyczno-epidemiologicznych. Jeśli okaże się, że na przykład:

osoba chora, z którą osoba poddana kwarantannie miała bliski kontakt, nie jest zakażona nowym koronawirusem, co potwierdza wynik badania laboratoryjnego,



upłynęło 14 dni od nałożenia kwarantanny, a osoba nią objęta nie zachorowała,



w drugiej połowie kwarantanny zostało wykonane badanie w kierunku koronawirusa, które dało wynik ujemny,



kwarantanna może zostać skrócona. Taką decyzję podjąć może wyłącznie inspekcja sanitarna.

Jestem na kwarantannie. Czy mogę pójść po zakupy do sklepu?

Nie. Chodzi o to, by maksymalnie ograniczyć kontakt z innymi osobami. W sytuacji kwarantanny należy poprosić osoby znajome czy bliskie o robienie zakupów i pozostawianie ich pod drzwiami mieszkania. Jeśli kwarantanna dotyczy osoby samotnej, której bliscy nie są w stanie pomóc, powinna się ona zgłosić (telefonicznie!) do gminy, w której mieszka, z prośbą o pomoc.

Podczas kwarantanny należy pamiętać o przyjmowaniu przepisywanych leków. Pamiętając o tym warto upoważnić kogoś do odbioru leków wypisanych na e-recepcie.