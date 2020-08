Nie żyje Piotr Soyka, prezes grupy Remontowa Holding. „GW”: Wstępne ustalenia wskazują na samobójstwo

Śledztwo w sprawie śmierci Piotra Soyki, wieloletniego prezesa i twórcy największej stoczniowej grupy kapitałowej w Polsce – Remontowa Holding prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie. Ciało 76-letniego menadżera związanego z przemysłem stoczniowym znaleziono w mieszkaniu w należącej do niego kamienicy w Sopocie w niedzielę 2 sierpnia ok. godz. 9:30.

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że do śmierci 76-letniego mężczyzny bezpośrednio nie przyczyniły się inne osoby. 76-latek w mieszkaniu był sam.

– Śledztwo zostało wszczęte z paragrafu 151 Kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności karnej osób doprowadzających człowieka do targnięcia się na własne życie – powiedział trójmiejskiej „Wyborczej” prokurator Mariusz Duszyński. – To standardowy kierunek śledztw dotyczących samobójstw. W mieszkaniu do dalszych badań zabezpieczono rewolwer kalibru MAG357. Broń była legalna, a jej właściciel miał pozwolenie – dodał.

Przy ciele nie znaleziono pożegnalnego listu. Planowana jest sekcja zwłok.

Piotr Soyka

Piotr Soyka z Gdańską Stocznią „Remontowa” był związany od 1972 roku. Od 1980 do 1983 był dyrektorem naczelnym Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu. W 1989 wygrał konkurs na prezesa Gdańskiej Stoczni „Remontowa”. Zarządzał nią przez 20 lat do 2009, dokonując restrukturyzacji i przekształcenia tego przedsiębiorstwa w grupę stoczniową. Od 2011 r. pełnił funkcję prezesa zarządu spółki.

