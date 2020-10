Kraska mówił o nowych izolatoriach. Powstanie 6 tys. miejsc

Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia potwierdził, że w Warszawie ma powstać kolejny, obok Stadionu Narodowego, stadion polowy. Wiceminister zdrowia wprawdzie nie zdradził dokładnej lokalizacji, ale wskazał, że tego typu placówka powstanie w jednej z hal wystawienniczych.

– To miejsce, które można szybko przystosować do wymogów szpitala tymczasowego – dodał. Wyjaśnił również, że szpitale tymczasowe powstaną także m.in. w Małopolsce oraz Wielkopolsce, gdzie odnotowuje się duże liczby zakażeń koronawirusem przy małej liczbie miejsc w placówkach leczniczych.

Waldemar Kraska: Powstaną nowe izolatoria

Wiceszef resortu wskazał, że „wojsko bardzo czynnie włączyło się do walki z COVID-19”. Mówił tutaj m.in. o gotowości żołnierzy do budowy szpitali tymczasowych czy pracy przy punktach drive thru, dzięki czemu personel medyczny będzie mógł wrócić do wykonywania swoich obowiązków w szpitalach.

Pytany o przygotowanie do walki z pandemią Kraska odpowiedział, że obecnie w Agencji Rezerw Materiałowych zgromadzono już 2 tys. respiratorów gotowych do użycia oraz sprzęt niezbędny do wyposażenia szpitali tymczasowych. – Jeśli chodzi o sprzęt, to nie mamy podstaw do obaw – zapewniał dodając, że zgromadzono również zapas sprzętu ochrony osobistej, który wystarczy na trzy miesiące.

Podczas rozmowy poruszono również temat izolatoriów. Przypomnijmy, są to miejsca, do których kieruje się pacjentów z łagodnym lub bezobjawowym przebiegiem COVID-19, którzy ze względu na ryzyko zakażenia bliskich nie mogą odbywać kwarantanny w swoich domach. Wiceminister zdrowia zapewnił, że to wojewodowie będą odpowiadać za tworzenie tego typu izolatoriów, a jesienią ma pojawić się około 6 tys. nowych miejsc dla pacjentów. Zakażone osoby będą kierowane m.in. do sanatoriów.

