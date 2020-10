Wkrótce Tęczowy Piątek. KPH podpowiada sposoby na świętowanie

Tegoroczny Tęczowy Piątek przypada na 30 października i – jak zapewnia Kampania Przeciw Homofobii – jest „wyczekiwanym przez uczennice i uczniów świętem, które ma na celu pokazać młodzieży LGBT, że jest akceptowana” . – Nastolatki LGBT potrzebują nas jeszcze bardziej niż dotychczas. Dlatego w tym roku tak ważne jest, by Tęczowy Piątek wyszedł poza szkolne mury. Czas, by dorośli zabrali głos i powiedzieli młodzieży LGBT, że jest OK! – stwierdził dyrektor KPH, Slava Melnyk.

Wspomniana organizacja powołując się na opracowania przekazała, że nawet 70 proc. nastolatków LGBT ma myśli samobójcze, a 50 proc. zmaga się z depresją. „Młode lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe regularnie dotyka przemoc motywowana homo- i transfobią, do której w 26 proc. przypadków dochodzi w szkole. Młodzież LGBT wytchnienia nie zaznaje nawet w domu – wśród nastolatków, które o swojej orientacji psychoseksulanej lub tożsamości płciowej powiedziały rodzicom jedynie 25 proc. spotkało się z akceptacją ze strony matek i tylko 12 proc. z akceptacją ojców” – dodano.

Tęczowy Piątek. Jak świętować?

Jednym z elementów programu tegorocznej edycji Tęczowego Piątku będzie wirtualna lekcja, którą od godz. 12 poprowadzi Przemysław Staroń. Nauczyciel Roku 2018 opowie m.in. o tym, „czym jest dyskryminacja, skąd się bierze, jak są jej przejawy i jakie może mieć konsekwencje” .

Oprócz tego uczniowie są zachęcani do ubrania czegoś tęczowego, np. przypinki, torby lub skarpetek. Mogą także użyć nakładki #TęczowyPiątek2020 na zdjęciu profilowym na Facebooku lub zamieścić tweeta z hasztagiem #TęczowyPiątek. KPH proponuje również wywieszenie w oknie lub na balkonie tęczowej flagi czy wydrukowanie i powieszenie w widocznym miejscu plakatu promującego akcję. „Zadzwoń do młodej osoby LGBT, którą się zna, by powiedzieć jej, że może na Ciebie liczyć” - podsumowano.

