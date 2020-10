Tak protestowano w Łodzi, tysiące demonstrujących. „Jarek miałeś Polskę zbawić, a nie...”

W Łodzi trwa od kilku godzin protest, który zaczął się ok. południa na ul. Piotrkowskiej. Wg organizatorów, w szczytowym momencie liczba uczestników protestu dochodziła do 27 tysięcy osób. Dominowali młodzi ludzie, a kobiet było mniej więcej tyle samo, co mężczyzn.

Informacje o planowanych na środę 28 października akcjach pojawiły się wcześniej na facebookowym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Protestujący byli zachęcani do wzięcia wolnego z pracy.

„Bierzemy urlop na żądanie. Bierzemy urlop bezpłatny. Bierzemy urlop na oddanie krwi” – zachęcali organizatorzy. Osoby przyłączające się do akcji, a prowadzące własną działalność, mogły z kolei zamknąć firmę czy sklep. „Albo po prostu – nie idziemy do roboty! Skoro Polska nie działa, zatrzymajmy ją! I zróbmy sobie nową!” – napisano.

Strajk Kobiet ogłosił postulaty

We wtorek 27 października Ogólnopolski Strajk Kobiet przedstawił postulaty uczestników manifestacji. – Życzymy sobie, żeby oświadczenie pani Przyłębskiej było traktowane jako oświadczenie pani Przyłębskiej, a nie wyrok jakiegoś Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie życzymy sobie Trybunału Konstytucyjnego, a nie czegoś, w czym zasiadają osoby nieuprawnione. Po trzecie życzymy sobie Sądu Najwyższego, który będzie prawdziwy. Po czwarte chcemy prawdziwego Sądu Najwyższego. Po piąte chcemy prawdziwego Rzecznika Praw Obywatelskich i dalej chcemy nowelizacji budżet – mówiła Marta Lempart, jedna z koordynatorek akcji.

Akcje są wynikiem wyroku TK

Od niemal tygodnia trwają protesty będące wyrazem niezadowolenia z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Koordynowane przez organizację Ogólnopolski Strajk Kobiet akcje w środę będą przebiegają w Polsce pod hasłem „Nie idziemy do roboty”.

