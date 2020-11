Napadli na funkcjonariuszy podczas Marszu Niepodległości. Policja publikuje ich wizerunki

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu prowadzą postępowanie dotyczące czynnej napaści na funkcjonariuszy, od której doszło podczas Marszu Niepodległości w środę 11 listopada około godziny 14:50 na ul. Nowy Świat 15/17. W toku przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli nagrania, które zarejestrowały wizerunki osób mających związek z tym przestępstwem.

Każdy, kto rozpoznaje widocznych na zdjęciach i nagraniach mężczyzn proszony jest o kontakt telefoniczny lub osobisty z policjantami prowadzącymi sprawę. Informacje w tej sprawie można przekazać dzwoniąc na numer +48 47 723-70-20, + 48 47 723-79-40, +48 47 723-91-50 albo w formie elektronicznej pisząc na adres: komendant.krp1@policja.gov.pl.

Bitwa pod Empikiem

Relacje medialne po Marszu Niepodległości zdominowały obrazki z okolic Empiku na rogu alei Jerozolimskich oraz mieszkania Stefana Okołowicza. Przed godz. 15 na Rondzie De Gaulle’a doszło do starć z policją zabezpieczającą ulice. W pewnym momencie jeden z krewkich mężczyzn postanowił w pojedynkę zaatakować kordon utworzony przez funkcjonariuszy. Nagranie szybko stało się hitem sieci. „ Ktoś wie o co mu chodziło i co chciał osiągnąć? ” – pytają komentujący udostępniając film z „wyczynem” bandyty.

twitter

Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak poinformował, że podczas Marszu Niepodległości rannych zostało 35 policjantów, z czego trzech nadal jest w szpitalu. Funkcjonariusze zatrzymali 36 osób, skonfiskowali też race oraz broń. Rzecznik dodał, że za większość wybryków chuligańskich odpowiadają pseudokibice, którzy przyjechali na marsz z całej Polski. Policjanci skonfiskowali ponad 100 różnego rodzaju materiałów pirotechnicznych, a także pałki teleskopowe i broń.

