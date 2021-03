KO ma nowego kandydata na RPO. „To wybitny prawnik”

Od kilku miesięcy trwa pat w kwestii wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich mimo tego, że kadencja Adama Bodnara powinna się skończyć 9 września minionego roku. Zgodnie z prawem RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Na razie żadna z kandydatur nie uzyskała akceptacji obu izb parlamentu.

Wróblewski, Ikonowicz...a może Patyra?

Kilka dni temu media obiegła informacja, że zaproponować na to stanowisko Bartłomieja Wróblewskiego. To postać kontrowersyjna, bowiem cztery lata temu Wróblewski przygotowywał wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji. Z kolei Lewica ma zaproponować kandydaturę Piotra Ikonowicza.

Swojego kandydata na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich będzie miała również KO. Tomasz Siemoniak podkreślał, że będzie to wybitny prawnik. W programie #RZECZoPOLITYCE Kamila Gasiuk-Pihowicz potwierdziła wcześniejsze medialne doniesienia, że Koalicja Obywatelska postawi na dr hab. Sławomira Patyrę.

Patyra: Chciałbym skutecznie chronić wolności i prawa człowieka

– Obserwowałem działalność rzeczników praw obywatelskich od samego początku istnienia tej instytucji. Uwzględniając tak znaczący fantastyczny dorobek wszystkich dotychczasowych rzeczników, życzyłbym sobie tego, by kontynuować to dzieło. Zarówno w duchu merytorycznym, ale także w aspekcie związanym z niezależnością, bo ten organ bez niezależności piastuna tego urzędu nie ma sensu – mówił Sławomir Patyra „Gazecie Wyborczej”.

– Gdy prof. Ewa Łętowska obejmowała funkcję RPO, miałem 17 lat. Potrafiła wynieść tę instytucje na poziom instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym, co nie było takie łatwe w tamtych czasach, musiała budować standardy. Ostatnia kadencja Adama Bodnara musiała te standardy chronić. To, co mogę zadeklarować, to to, że chciałbym równie skutecznie jak dotychczasowi rzecznicy chronić wolności i prawa człowieka w Polsce – dodawał.

Sławomir Patyra – kim jest?

Dr hab. Sławomir Patyra to prodziekan wydziału prawa i administracji UMCS w Lublinie. Jest on prawnikiem i specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Zasiada w zespole doradców do spraw ochrony konstytucyjności prawa, powołanego przez marszałka Senatu i m.in. współautor opinii prawnych podważających prawidłowość powołania sędziów Sądu Najwyższego przez nową KRS. Jest także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Wykłada także na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, kieruje katedrą teorii i historii prawa.

