Trójka youtuberów zatrzymana. Chodzi o sprawę poniżania niepełnosprawnego na kanale Kamerzysty

Zaledwie w piątek 16 kwietnia informowaliśmy o objęciu youtubera Kamerzysty prokuratorskim dochodzeniem, a już dzień później szczecińskie media poinformowały o zatrzymaniu trzech osób związanych z tą sprawą. Miały one uczestniczyć w nagraniu filmu, na którym niepełnosprawny intelektualnie szczecinianin podejmował się poniżających zadań. Cała trójka może teraz usłyszeć zarzuty znęcania się nad osobą niepełnosprawną, za co grozi do 8 lat więzienia.

Co takiego było na filmie Kamerzysty?

Na kontrowersyjnym nagraniu mogliśmy zobaczyć, jak 18-letni chłopak rozbija głową cegłówki, je z kociej kuwety, tapla się w błocie, biega w bieliźnie po sklepie czy wskakuje do śmietnika. Wszystko to za obiecane kilkaset złotych. Odpowiedzialny za materiał youtuber Łukasz Wawrzyniak nie widział jednak w swoim zachowaniu niczego nagannego.

– Wiadomo, że chłopak nie jadł gówna, tylko czekoladę. Niektóre rzeczy zrobił, ale przecież takie zadania i gorsze robiły ze składu. Chłopak nie przyszedł i nie powiedział: sorry, jestem niepoczytalny. Nie, zachowywał się normalnie. Zdziwiło mnie, że chciał robić hardkorowe zadania, chciał jeść gówno, nie będę mówił, co chciał robić, ale myślałem, że typek jest świrnięty pod takim względem, że chce robić wszystko. Są ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy – przekonywał Kamerzysta.

– To wygląda tak, jakbym specjalnie chciał wziąć chorą osobę do filmu, bo nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. Mnóstwo innych osób chciało zrobić ten film. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, zachowywał się normalnie, nie powiedział nam o tym. Nie mam za co przepraszać. Nie zrobiliśmy tego celowo i celowo się nie naśmiewaliśmy – dodawał.

Internetowa burza po nagłośnieniu sprawy Kamerzysty



Film, na którym Kamerzysta poniżał niepełnosprawnego nastolatka, zbulwersowało internautów. „To czyste s****ysyństwo! W nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Co za tym idzie, nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań ani podejmować racjonalnych decyzji” – oburzała się w mediach społecznościowych Agnieszka Chułek, była opiekunka 18-latka z domu dziecka. Apelowała o zgłaszanie nagrania i kanału youtubera.

Wykorzystany nastolatek: Nie tak to miało być

Sytuację skomentował też sam pokrzywdzony. – Nie tak to miało być. Miałem wejść do sklepu bez koszulki, a oni mieli to nagrać i mi za to zapłacić. Chciałem mieć dużo obserwujących na Instagramie i być sławny, a oni mnie oszukali. Nawet nie zapłacili tyle, ile obiecali – podkreślał. – Ich oglądają wszyscy, ja to wiem. Nawet dzieci. A co jak jakiś 10-latek skoczy teraz z balkonu, bo ja skakałem na filmiku? Chcę tylko, żeby to usunęli – dodawał.

