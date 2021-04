Otwierają się szkoły dla klas 1-3. Czarnek wskazuje, kiedy wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej

Do szkół wracają na razie dzieci z klas 1-3 i to tylko z regionów wskazanych przez rząd. Jednak minister edukacji jest dobrej myśli i utrzymuje, że w maju wszyscy uczniowie będą mogli wrócić do nauki stacjonarnej.