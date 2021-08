Uczestnicy letniego obozu z objawami zakażenia norowirusami. Na dolegliwości skarżą się dzieci

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie poinformowała o 81 osobach, u których potwierdzono zakażenie norowirusami na letnim obozie w Kruklankach na Mazurach. Łącznie na koloniach przebywa 221 dzieci i 44 osoby z kadry.

Dolegliwości dotyczyły głównie bólu brzucha, wymiotów i złego samopoczucia. Nie zgłaszano podwyższonej temperatury. Objawy zaobserwowano do tej pory u 68 dzieci oraz 13 osób z personelu. Wszyscy mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską.

Kruklanki. Zatrucie pokarmowe na obozie na Mazurach

Spośród uczestników obozu w Kruklankach, którzy zgłosili dolegliwości, pobrano materiały do badań bakteriologicznych i wirusologicznych, próby żywności, wodę do spożycia oraz wodę z jeziora. Z 22 prób epidemiologicznych (wymazy i próby kału) obecność norowirusów potwierdzono u sześciu osób. Po trzy próby od dzieci i kadry.

Podejrzenia zatruć pokarmowych zgłaszano w sierpniu także w trzech innych placówkach wypoczynkowych. Od minionego weekendu objawiły się wśród uczestników obozu żeglarskiego w Mrągowie. Wcześniej podobne przypadki zgłaszano w Olsztynie i Mrągowie.

Norowirusy. Objawy zakażenia i zapobieganie

Źródłem zakażenia norowirusem jest zwykle bezpośredni kontakt z chorym albo rekonwalescentem bądź styczność z zanieczyszczoną powierzchnią lub przedmiotami np. toaletą, czy meblami, znajdującymi się w otoczeniu chorego. Zakazić się można także drogą pokarmową przez spożycie żywności lub wody zanieczyszczonej norowirusami, jak również przez wdychanie cząstek wirusa unoszących się w powietrzu.

Norowirusy, są to wirusy bezotoczkowe o małej dawce zakażającej. Są oporne na pasteryzację do 60 st. C. oraz stężenia związków chloru poniżej 6,25 mg/l do 30 min. Temperatura 60 stopni Celsjusza inaktywuje norowirusy dopiero po 30 minutach. Na powierzchniach nieożywionych mogą przetrwać do siedmiu dni. Norowirusom można zapobiec dzięki przestrzeganiu zasad higieny osobistej, dezynfekcji skażonych wirusem powierzchni oraz odpowiedniej higienie przygotowania posiłków.

