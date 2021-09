List KE do marszałków pięciu województw ws. stref anty-LGBT. Samorządy mogą stracić pieniądze

Zastępca dyrektora generalnego departamentu polityki regionalnej Komisji Europejskiej Normunds Popens wysłał list do marszałków pięciu województw w Polsce. Pismo trafiło do Jarosława Stawiarskiego reprezentującego Lubelszczyznę, marszałka woj. łódzkiego Grzegorza Schreibera, Witolda Kozłowskiego z Małopolski, podkarpackiego marszałka Władysława Ortyla oraz marszałka woj. świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.

Do listu dotarł Atlas Nienawiści. Sprawa dotyczy władz regionalnych tych województw, które przyjęły uchwałę dotyczącą tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. Komisja Europejska w połowie lipca wszczęła postępowanie wobec Polski. W liście padł termin dwóch miesięcy dotyczący ustosunkowania się do argumentów przedstawionych przez KE. W przeciwnym razie do TSUE zostanie skierowania sprawa przeciwko Polsce.

„Strefy wolne od ideologii LGBT”. KE grozi województwom utratą pieniędzy

Władze samorządowe nie wyjaśniły wystarczająco, dlaczego uchwały anty-LGBT mają zostać w mocy i na jakiej zasadzie zgodne z prawem Unii Europejskiej. Chodzi zwłaszcza o zasadę niedyskryminacji. KE zachęca do podjęcia wszelkich środków naprawczych. Działania władz wojewódzkich mają wpływać na wdrażanie projektów dotyczących europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Komisja Europejska grozi wstrzymaniem pieniędzy związanych z programem REACT-EU. To dodatkowe środki na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Polska w pierwszej transzy otrzymała do rozdysponowania około 7,4 mld. Druga transza ma zostać przyznana w październiku 2021 r.

Czytaj też:

KE wstrzyma fundusze dla Polski z Funduszu Odbudowy? „W podobnej sytuacji jest więcej krajów”