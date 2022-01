Koronawirus w Polsce. Piotr Müller zdradził nowe dane. Zmarło blisko 500 osób

Jak wynika z danych udostępnionych przez przedstawiciela rządu, skala zachorowań nie spada. Nadal wiele osób przegrywa też walkę z COVID-19. W ciągu ostatniej doby zanotowano 16 878 nowych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i śmierć 481 osób chorujących na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Nadal umiera dużo osób

W raporcie ze środy Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 16 173 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 684 osoby z COVID-19. – 77 proc. wszystkich zgonów to osoby niezaszczepione – powiedział w środę rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że 80 proc. osób zaraportowanych jako zmarłe, to są osoby powyżej 65. roku życia. Średnia wieku osób zmarłych to 75 lat.

Pracodawca sprawdzi certyfikat?

Tymczasem w Sejmie procedowana jest ustawa pozwalająca pracodawcom na weryfikację certyfikatów covidowych pracowników. Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła we wtorek i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Projekt powinien trafić teraz do drugiego czytania, ale nie pojawił się w porządku obrad aktualnego posiedzenia Sejmu.

Wiceminister Waldemar Kraska był pytany w środę przez dziennikarzy, dlaczego projekt ustawy znów utknął w Sejmie. – Ja mogę podać jeden powód, który znam. Myślę, że on jest dość ważny. Wczoraj w czasie pracy nad ustawą pani poseł Siarkowska zgłosiła poprawkę, która mówi, aby zwolnić ze szczepienia osoby, które mają wysoki poziom przeciwciał. Czyli są de facto ozdrowieńcami – powiedział Kraska.

