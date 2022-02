Koniec niszczycielskich wichur nad Polską. „Sytuacja uległa poprawie”

W sobotę IMGW ostrzegał przed porywami, których prędkość mogła sięgać nawet 130 km/h. W przeważającej części kraju obowiązywał alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem, a na wybrzeżu i w kilku powiatach woj. warmińsko-mazurskiego maksymalny, trzeci stopień. Zgłoszeń na numer alarmowy 112 było tak dużo, że po południu doszło do awarii systemu informatycznego, przez co dyspozytorzy odbierający zgłoszenia musieli „ręcznie” zawiadamiać służby o zgłoszeniach. Do godz. 18 sama straż pożarna otrzymała 20 tysięcy zgłoszeń.

„Ze statystyk wynika, że do wszystkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) wpływa średnio od 55 do 60 tys. zgłoszeń w ciągu doby. W sobotę od północy tylko do godziny 16:00 ze względu na trudną sytuację pogodową zanotowano aż 180 tys. zgłoszeń” – poinformowało wieczorem MSWiA.

O godz. 21 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało o 4 ofiarach śmiertelnych i 6 osobach rannych. – Na tę chwilę, na godz. 17 ponad 1,2 mln odbiorców, gospodarstw, pozostaje bez prądu – powiedział na konferencji prasowej wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. To oznaczało, że bez prądu mogło wtedy być w Polsce parę milionów osób (konferencja odbyła się tuż po godz. 18). Oprócz tego uszkodzonych zostało ponad 2,2 tys. dachów.

Wichury nad Polską. To już koniec

Meteorolodzy przewidują jednak, że najgorsze jest już za nami. „Po kilku dniach dynamicznej i niebezpiecznej pogody sytuacja meteorologiczna uległa poprawie” – poinformował IMGW. Instytut wydał tylko ostrzeżenia pierwszego stopnia w południowo-zachodniej części kraju. Alerty obowiązują w woj. śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. „Jutro od godz. porannych do wieczora prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h. Porywy będą znacznie słabsze niż w ostatnich dniach – do 75 km/h, z południowego zachodu” – podaje IMGW

Czytaj też:

Silny wiatr i spektakularne zmagania z żywiołem. Nagrano kilka lądowań w Warszawie