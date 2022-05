Tomczyk zarzucił Morawieckiemu kłamstwo. „Polska codziennie płaci milion euro kary”

Cezary Tomczyk w rozmowie z Polsat News podkreślał, jeżeli większość sejmowa przyjmie poprawki do projektu o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to Platforma Obywatelska zagłosuje za jego przyjęciem.

– Powiedzieliśmy bardzo jasno, że będziemy głosowali za projektem który spełnia trzy warunki: likwidację Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie sędziów wyrzuconych do pracy i likwidacji KRS. Wprowadziliśmy poprawki, dzisiaj drugie czytanie. Decyzję podejmiemy po zakończeniu procesu legislacyjnego – tłumaczył polityk KO.

– Mówiąc wprost: jesteśmy w stanie poprzeć ustawę o SN, a w konsekwencji o KPO. Pieniądze dla Polski są bardzo potrzebne, muszą być tylko uwzględnione nasze poprawki, bo one sprawią, że każdy Polak wtedy, kiedy pójdzie do sądu nie będzie musiał się obawiać, że na przykład sędzia to będzie jakiś nominat posła PiS, albo nie będzie to kuzyn kuzynki ciotki posłanki PiS, bo tego byśmy raczej nie chcieli – wyjaśnił.

Pieniądze z KPO dla Polski. Tomczyk zarzuca kłamstwo Morawieckiemu

Według polityka PO „poważny argument, który wszyscy powinni rozważyć przy głosowaniu za lub przeciw projektowi to fakt, że Polska płaci milion euro kary dziennie w związku ze sprawa Izby Dyscyplinarnej SN”.

– Wiemy, że premier publicznie w Parlamencie Europejskim zobowiązał się do tego, że zostanie zlikwidowana Izba Dyscyplinarna – powiedział Tomczyk, przypominając, że było to kilka miesięcy temu. – Od tego czasu nie stało się nic, Sejm niczego nie przegłosował, a miliardy czekają – mówił Tomczyk.

Poseł w rozmowie z Polsat News wskazał, że premier powinien się zastanowić czy ma większość w Sejmie. – Bo jeżeli nie ma większości to być może warto podać rząd do dymisji. Za wszystko co dzieje się w naszym kraju odpowiada większość parlamentarna, ta większość składa się dzisiaj z PiS i Solidarnej Polski – ocenił Tomczyk i dodał, że „PO czeka na efekty tych prac”.

O co chodzi z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego?

Decyzją Komisji Europejskiej, wypłata Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy została wstrzymana. Chodzi o kwestie praworządności. Aby uruchomić fundusze europejskie konieczna jest reforma sądownictwa w Polsce. Prezydent złożył projekt zakładający likwidację Izby Dyscyplinarnej w obecnej formie, a sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała ją pozytywnie.

Prezydencki projekt zawiera m.in. test niezawisłości sędziego odnoszący się do spraw niezakończonych prawomocnie – pozostały w projekcie. Taki test ma dać każdemu obywatelowi prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Wniosek o zbadanie wymogów niezawisłości i bezstronności mogłaby złożyć strona lub uczestnik postępowania.

W środę 25 maja odbędzie się drugie czytanie projektu w Sejmie.

