„Tak się zostaje świętym”. Ojciec Rydzyk chwalił biskupa tuszującego pedofilię

Uroczyste obchody 31-lecia Radia Maryja odbywały się w sobotę 3 grudnia w Toruniu. Ojciec Rydzyk w trakcie wydarzenia witał kolejno wszystkich biskupów, którzy przybyli z całej Polski na tę imprezę. Kiedy doszedł do Stanisława Napiera ły, postanowił powiedzieć kilka słów więcej. Jest to bowiem hierarcha, który miał tuszować przypadek nagłośniony w filmie dokumentalnym braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”.

Rydzyk ciepło o biskupie, który tuszował pedofilię

– Na pewno ogląda nas ksiądz biskup Stanisław Napierała. Ale ma zakaz za niezamierzone zaniedbanie. Zostawiam to, błogosławię. Tak się zostaje świętym. To jest pchanie na ołtarze. Dla mnie to są współcześni męczennicy – mówił ojciec Rydzyk. Jak podkreślał w dalszej części swojej wypowiedzi, był świadomy, o jak kontrowersyjnej postaci mówi i jak jego słowa zostaną odebrane.

O. Rydzyk: Co mi tam powie TVN czy „Gazeta Wyborcza”, nie będę słuchał

– Na pewno mnie potępią niektórzy, ale co mi tam powie TVN czy „Gazeta Wyborcza”, nie będę słuchał – stwierdził Rydzyk głośno. Spodziewanej reakcji się oczywiście doczekał. Co jednak zastanawiające, słów redemptorysty nie skomentował nikt z polskiego Episkopatu ani organizacji katolickich, zajmujących się ochroną praw dzieci.

Biskup Stanisław Napierała i oskarżenia o krycie pedofila

Według oskarżycieli Stanisława Napierały, biskup miał wiedzieć o przestępczej działalności księdza Arkadiusza H., oskarżanego o molestowanie nieletnich chłopców. Napierała funkcję biskupa diecezjalnego pełnił od 1992 do 2012 roku. Obecnie jest biskupem seniorem.

