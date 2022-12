Przez 12 godz. będą odcięci od świata. 60 ochotników w Polsce zeszło do schronu

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zdecydowała się na przeprowadzenie innowacyjnych badań naukowych. Zostaną one zrealizowane w formie eksperymentu w znajdującym się na terenie Kampusu Mundurowego SWWS schronie przeciwlotniczym.

Do udziału w eksperymencie zgłosiło się 60 ochotników, głównie studentów oraz wykładowców uczelni. O godz. 12.00 weszli do schronu, gdzie pozostaną przez 12 godz. Uczestnicy eksperymentu będą odcięci od świata zewnętrznego. Do ich dyspozycji będą wyłącznie niezbędne do przetrwania środki, stanowiące wyposażenie schronu.

Pozyskany materiał badawczy będzie poddany wnikliwej analizie naukowej. Nad przebiegiem eksperymentu czuwa zespół naukowców pod przewodnictwem prof. Tomasza Kośmidera – szefa zespołu ds. bezpieczeństwa i logistyki oraz dr. hab. Macieja Tanasia – szefa zespołu odpowiadającego za badania psychologiczno-społeczne.

Rektor-komendant dr Marcin Strzelec mówił o konieczności przygotowania młodych ludzi do wykonywania zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa, których nieodzownym elementem w kontekście tegorocznych wydarzeń są kwestie ewakuacji i pobytu w obiektach schronienia. – Eksperyment ma za zadanie pokazanie funkcjonowania ludzi w schronie w warunkach jak najbliżej odzwierciedlających rzeczywistość – dodał.

Prorektor ds. rozwoju SWWS dr Michał Sopiński wyraził nadzieję, że eksperyment wpłynie na rozszerzenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz obronności kraju i rozpocznie debatę nad poziomem przygotowania ludności cywilnej do działań obronnych.

Z kolei prof. Tomasz Kośmider mówił, że eksperyment ma na celu sprawdzenie wymiaru bezpieczeństwa strukturalnego na poziomie funkcjonalności schronu i poziomu personalnego w kontekście budowania kompetencji ochronnych obywateli.

