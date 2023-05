Pożar na terenie fermy drobiu w Kłecku. Trwa akcja strażaków

Przed godziną 6:00 strażacy dostali wezwanie do pożaru w Kłecku w powiecie gnieźnieńskim w województwie wielkopolskim. Okazało się, że ogień objął cały budynek o powierzchni 20 na 10 metrów.

Pożar w Wielkopolsce. Zawyły syreny alarmowe

Skala rozprzestrzeniania się ognia jest na tyle duża, że do pomocy wezwano zastępy straży pożarnej także z powiatu wągrowieckiego. O godzinie 6:20 doszło do uruchomienia syren alarmowych w Wągrowcu. Jak podaje portal wagrowiec-wydarzeniazostatniejchwili.pl, wzbudziło to niepokój wśród mieszkańców. Syreny alarmowe zawyły w związku z sytuacją w Kłecku.

Z pożarem walczą 24 zastępy straży pożarnej. Według przekazanych informacji ogień nadal nie jest opanowany. Dodatkowo istnieje zagrożenie pożarowe dla dwóch kurników, które znajdują się w niedalekiej odległości. Jak na razie nie ma informacji o poszkodowanych oraz o tym, czy w budynku w trakcie pożaru były jakieś zwierzęta. Kolejne informacje o etapach prowadzonej akcji mają być przekazywane na bieżąco przez służby.

