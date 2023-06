Wypadek kolumny rządowej na Podlasiu. Są ranni

Do wypadku doszło w niedzielne popołudnie, około godziny 15, na trasie Sokoły-Białystok, w okolicy miejscowości Czajki. O zderzeniu czołowym samochodu osobowego z radiowozem, który był częścią konwoju rządowej limuzyny poinformowano służby ratunkowe.

Wypadek w Sokołach. Samochód uderzył w radiowóz eskortujący kolumnę rządową

Informację jako pierwsze podało radio RMF FM. Z informacji rozgłośni wynika, że samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby w tym dwoje dzieci uderzył w radiowóz zamykający kolumnę rządową. RMF FM precyzuje, że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 671.

Dwóch policjantów i dwoje dzieci z samochodu osobowego trafiło do szpitala. Jeden z funkcjonariuszy jest nieprzytomny. – Najbardziej poszkodowani w wypadku są funkcjonariusze policji. To na nich skupia się uwaga pogotowia ratunkowego – mówi rozgłośni mł. bryg. Piotr Chojnowski, rzecznik prasowy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Policja zabrała głos po wypadku radiowozu z konwoju rządowej limuzyny na Podlasiu

Doniesienia te potwierdza podlaska policja. „Przed godz. 15 w m. Czajki (pow. wysokomazowiecki) w oznakowany radiowóz, zamykający kolumnę rządowych pojazdów wjechał czołowo samochód osobowy. Nic nie wskazuje na umyślne działanie – kierująca Mazdą, jadąc z przeciwnego kierunku straciła panowanie nad swoim samochodem” – przekazano.

Jak dodali funkcjonariusze, jeden z nich ze złamaniami miednicy i żeber przetransportowany został do szpitala przez LPR, natomiast drugi przewieziony do szpitala. „Cztery osoby podróżujące mazdą według wstępnych ocen nie posiadają poważniejszych obrażeń” – zapewniono.

„Nikt poza policjantami z kolumny nie odniósł obrażeń, bezpieczeństwo przewożonych osób zostało zachowane. W chwili obecnej pracujemy na miejscu, wyjaśniamy przyczynę zjechania samochodu mazda na przeciwległy pas i oczywiście trzymamy kciuki za zdrowie naszych policjantów” – brzmi treść komunikatu.

Wypadek radiowozu z kolumny rządowej. Policjant jest nieprzytomny

Na miejsce wysłano 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, dwie karetki pogotowia i jeden śmigłowiec.

Nie wiadomo, który z polityków podróżował tą limuzyną. Choć informacja, by był to pojazd przewożący premiera Mateusza Morawieckiego nie została potwierdzona, to właśnie szef rządu przebywał w niedzielę na Podlasiu. Przed południem złożył wizytę w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku, a następnie, około godz. 13, spotkał się z żołnierzami pełniącymi służbę w ramach wsparcia ochrony wschodniej granicy RP.

facebookCzytaj też:

Samochód rozerwało na części. Służby zastały koszmarny widokCzytaj też:

Poważny wypadek w Rzeszowie. Uszkodzone cztery auta, są ranni