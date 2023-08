Jadowity kolczak zbrojny w Polsce. Ugryzienie pająka może zakończyć się w szpitalu

Kolczak zbrojny to jadowity pająk z rodziny zbrojnikowatych. „Przywędrował do nas wraz z ocieplaniem się klimatu z Europy Południowej” – poinformowała we wpisie na Facebooku Fundacja na Rzecz Zwierząt „Obok Nas”. Występuje też w środkowej i zachodniej Azji. Jako jeden z nielicznych pajęczaków w Polsce może wywołać poważne objawy.

Kolczak zbrojny w Wielkopolsce

Portal „epoznan.pl” donosi o kolejnych przypadkach spotkania z kolczakiem. Mieszkańcy Wielkopolski widują go nawet w swoich domach. Obecność pająka udokumentowano na Starołęce, Winogradach i Komandorii w Poznaniu.

„Wciąż dość rzadko spotykany, jednak jego obserwacje są coraz częstsze (...)Kontaktu bezpośredniego należy unikać, ponieważ ukąszenie może być niebezpieczne i nieprzyjemne, z objawami ogólnymi przypominającymi zatrucie” – ostrzega fundacja. Redakcja „epoznan.pl” zapytała o zdanie również lekarza. – Jest jadowity i trzeba na niego uważać – potwierdził prof. dr hab. inż. Paweł Sienkiewicz z Katedry Entomologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu.

Jadowitego pająka „należy unikać”

Ukąszenie pająka jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób chorych oraz osób starszych. Może wywoływać dreszcze, długotrwały ból oraz ogólne osłabienie, przypominające dolegliwości towarzyszące grypie. W niektórych przypadkach objawy utrzymują się nawet do dwóch tygodni, a osoba ugryziona może wymagać hospitalizacji.

Kolczak zbrojny jest niewielki – zwykle osiąga kilkanaście milimetrów. Uwagę zwracają jednak dużych rozmiarów szczękoczułki. Pająki z tego gatunku mogą być żółte, żółtozielone lub czerwone. Zwykle mieszkają w wysokich trawach na otwartych przestrzeniach. Do domów mogą zostać przyniesione przez inne zwierzęta lub na ubraniu. Najczęściej można spotkać je latem.

