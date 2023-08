Jej historia poruszyła całą Polskę. Odeszła „babcia Ewa”, miała 103 lata

„Przychodzimy dzisiaj do Was z niezwykle przykrą informacją. Pani Ewa Bebek 15 sierpnia 2023 roku odeszła we śnie” – przekazała we wpisie na Facebooku Fundacja „Serca dla Maluszka”. Kilka lat wcześniej organizacja nagłośniła historię seniorki z Bielska-Białej.

Bielsko-Biała. Odeszła „babcia Ewa”

W 2019 roku 99-letnia wówczas kobieta wpuściła do swojego mieszkania złodziei, którzy przedstawili się jako pracownicy spółdzielni. Kiedy mężczyźni rozmawiali z seniorką w łazience, ktoś okradł jej mieszkanie. Po wizycie pani Ewa zorientowała się, że zniknęły jej oszczędności – blisko cztery tysiące złotych.

„Robiliśmy wszystko, aby tę niesprawiedliwą sytuację, jaką była kradzież wszystkich oszczędności, przekuć w piękną historię, co udało nam się zrobić tylko dzięki Wam” – poinformowała fundacja. Pomoc finansowa zaoferowana przez ludzi z całej Polski umożliwiła zapewnienie kobiecie stałej opieki, kontroli lekarskiej oraz godnych warunków życia.

Ewa Bebek zmarła w wieku 103 lat

Na profilu fundacji na Facebooku opublikowano jedne z ostatnich zdjęć seniorki. „Kilka dni przed swoim odejściem, Babcia Ewa cieszyła się z wakacji u rodziny Pani Danusi (cudownej opiekunki), które przepełnione były radością i bliskością” – podpisała je organizacja. Podczas chwil uwiecznionych na fotografiach pani Ewa bawiła się z dziećmi, głaskała królika i szeroko się uśmiechała.

2 czerwca 2023 roku pani Ewa obchodziła 103 urodziny. Szczególny dzień świętowała z przedstawicielami urzędu miasta oraz proboszczem lokalnej parafii. Dwa miesiące później zmarła w nocy, we własnym łóżku.

„Ostatnie pożegnanie Babci Ewy będzie miało miejsce 19 sierpnia 2023 roku o godz. 13:30 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku (adres: Pod Grodziskiem 9, 43-300 Bielsko-Biała)” – poinformowała Fundacja „Serca dla Maluszka”.

