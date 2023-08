„Niedyskrecje wyborcze”. Mularczyk: W Polsce rządzi polski rząd, a nie Departament Stanu USA

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Do niedawna z ust polityków PiS słyszeliśmy, że komisja do badania wpływów rosyjskich nie zostanie powołana w tej kadencji, tymczasem kandydaci PiS do komisji zostali w tym tygodniu zgłoszeni i powołani na ostatnim w tej kadencji posiedzeniu Sejmu.

Zdaniem posła Arkadiusza Mularczyka, ustawa została uchwalona, pan prezydent ją podpisał, zatem nie można jej nie wykonywać.-

– Komisja, mam nadzieję, rozpocznie jak najszybsze prace. Dlatego, że każdego dnia jesteśmy informowani o różnego rodzaju działaniach dywersyjnych, hybrydowych, które Białoruś, Rosja dopuszcza się wobec Polski. Widzimy, że jest to realne zagrożenie – mówi polityk PiS.