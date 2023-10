Ksiądz wysyłał nagie zdjęcia do parafianek. Do jednej napisał „będę cię lizał z każdej strony”

Afera związana z diecezją kaliską zaczęła się, gdy policja rozpoczęła przesłuchiwania parafian dotyczące nagich zdjęć byłego proboszcza, księdza Wiesława C. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", sam duchowny był autorem tych kontrowersyjnych fotografii, na których pozował nago przed lustrem. To właśnie te zdjęcia obiegły opinię publiczną, wstrząsając parafią oraz mieszkańcami.

Okazało się, że żona jednego z parafian była zamieszana w romans z księdzem. "Gazeta Wyborcza" relacjonuje, że ksiądz Wiesław wysyłał do niej obraźliwe wiadomości, w których wyrażał swoje nieprzyzwoite intencje. Pisał wiadomości m.in. o takiej treści: "Będę cię lizał z każdej strony". Kiedy mąż kobiety dowiedział się o romansie żony, postanowił zgłosić sprawę do kurii diecezjalnej. W efekcie proboszcz został przeniesiony, ale gdy zdjęcia dotarły do biskupa, ksiądz został usunięty również z tamtejszej diecezji, a cała sprawa wkrótce trafiła do prokuratury.

Ksiądz romansował i współżył z parafiankami?

Artykuł w "Gazecie Wyborczej" z ubiegłego roku sugerował, że proboszcz miał nie tylko romansować, ale także współżyć z wieloma kobietami. Oburzenie wśród parafian i lokalnej społeczności było ogromne. Obecnie trwa proces kościelny w sprawie księdza Wiesława C. Według doniesień "Gazety Wyborczej", ksiądz nadal przebywa poza diecezją kaliską i nie jest zatrudniony w duszpasterstwie.

Choć prokuratura zakończyła swoje dochodzenie, a telefon został zwrócony, afera z nagimi zdjęciami księdza nadal pozostaje tematem dyskusji wśród mieszkańców.

