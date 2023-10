Tadeusz Rydzyk chwali się wydatkami. „Potrzebujemy prawie 5 mln zł miesięcznie”

Wydaje się, że prowadzenie tylu instytucji jest wyjątkowo kosztowne, co skłoniło ojca Rydzyka do zwrócenia się o wsparcie do swoich braci i sióstr w wierze.

Ojciec Rydzyk jest postacią niezwykle aktywną w mediach i w kręgach kościoła katolickiego. Jego działalność obejmuje szerokie spektrum działań, które od dłuższego czasu budzą kontrowersje, szczególnie w nawiązaniu do partii Jarosława Kaczyńskiego. Nie można ukryć, że redemptorysta wielokrotnie wspierał partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS), która była u władzy przez osiem lat. Według wyliczeń portalu wp.pl, w tym okresie ojciec Tadeusz Rydzyk miał otrzymać co najmniej 380 milionów złotych wsparcia z budżetu spółek państwowych.

Tadeusz Rydzyk zdradza ile wydaje w miesiąc

Teraz ojciec Rydzyk postanowił uchylić rąbka tajemnicy na temat kosztów prowadzenia swoich mediów. W zaskakująco szczerej wypowiedzi zwrócił się do wiernych, informując ich o ogromnych wydatkach, jakie musi ponosić każdego miesiąca w celu utrzymania Radia Maryja oraz TV Trwam.

– Każdego miesiąca myślicie państwo o budżecie dla własnej rodziny, pomyślcie też o Radiu Maryja i TV Trwam. Dla orientacji, ile to kosztuje. Nie przerażajcie się, to dużo, ale czy dużo dla milionów? Katolicy to olbrzym, często śpiący olbrzym. Trzeba wszystkich obudzić, do odpowiedzialności i ewangelizacji świata. [...] Potrzebujemy prawie 5 mln zł miesięcznie. To jest dużo, ale czy dużo dla milionów słuchaczy? Trzeba tylko poczuć: „ja też, ja też powinienem pomóc”. Może bez tej pomocy te media przestaną istnieć, bo staną się niewypłacalne – mówił na antenie TV Trwam Tadeusz Rydzyk.

Ojciec Tadeusz Rydzyk podzielił się z widzami, jakim ogromnym obciążeniem finansowym, jest utrzymanie mediów katolickich.

Analizując jego wypowiedź, można wywnioskować, że same opłaty związane z nadawaniem, takie jak multiplexy czy koncesje, wynoszą około 2,8 mln złotych miesięcznie.

Słowa ojca Rydzyka wydają się sugerować, że pokłada nadzieje we wsparciu ze strony wiernych i słuchaczy Radia Maryja oraz Telewizji Trwam. Można przypuszczać, że oznacza to, że Rydzyk pogodził się z brakiem pomocy finansowej ze strony państwowych spółek.

