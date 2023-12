Młodzieżowe Słowo Roku 2023 wybrane! Wiecie, co ono oznacza?

Zwycięskie słowo zostało wyłonione w konkursie, w którym oddano rekordową liczbę, ponad 140 tysięcy głosów. Na plebiscytowym podium znalazły się też: sigma i oporowo. Kapituła przyznała dodatkowo Nagrodę Jury dla słowa oddaje.

Internauci zdecydowali, że Młodzieżowym Słowem Roku 2023 zostaje rel, które zdobyło blisko 19 tysięcy głosów. Rel potwierdza to, co wcześniej zostało wypowiedziane. Dobrze oddaje charakter komunikacji młodzieży – jak pisze w swoim komentarzu Przewodnicząca Jury Anna Wileczek: Młodzieżowe słowo roku 2023 r. jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej – obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu. Rel ma też (prawie) wszystkie cechy językowego hitu. Jest światowe, pochodzi od angielskiego relatable ‘możliwy do powiązania z czymś’, jest krótkie, funkcjonuje jako samodzielny skrót umożliwiający szybką i puentującą reakcję komunikacyjną, jest przyjazne, gdyż tworzy atmosferę pozytywności przez oddawanie takich znaczeń jak: „zgadzam się z tobą”, „czuję tak samo”, „potwierdzam”, „racja”, i w końcu – jest bardzo popularne wśród młodzieży.

Drugie miejsce ze względu na liczbę oddanych głosów zdobył wyraz: sigma – popularne określenie osoby niezależnej, pewnej siebie, podziwianej i odnoszącej sukcesy. Na trzecim miejscu znalazło się oporowo, używane jako synonim wyrażenia „do oporu/ w opór”.

Członkowie kapituły przyznali także Nagrodę Jury dla słowa oddaje, wyróżniającego się w plebiscycie zdominowanym przez zapożyczenia angielskie. To utworzony na gruncie polskim wyraz, który oznacza: „coś się opłaca, zwraca włożony wysiłek (niekoniecznie pieniądze)”. Jak dodaje w swoim komentarzu Marek Łaziński: Oddaje w szerszym znaczeniu jest uniwersalnym wyrazem oceny pozytywnej. To, co oddaje, nie musi się opłacać w dosłownym sensie. Wystarczy, że jest „fajne” czy „ma dobry vibe”.

Głosowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, internauci oddali ponad 140 tysięcy głosów.