Dziennikarz ułaskawiony po raz drugi. Jest decyzja Andrzeja Dudy

Jachowicz został skazany za swoją wypowiedź dla portalu wPolityce.pl,która padła podczas programu emitowanego na kanale YouTube serwisu. Prawicowy dziennikarz w bardzo krytycznych słowach ocenił wówczas powstanie stowarzyszenia „Lex Super Omnia”. Stwierdził również, że prokurator Dariusz Korneluk preparował wnioski o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi i Mariuszowi Kamińskiemu.

Prezydent Andrzej Duda uzasadniając swoją decyzję w oficjalnym komunikacie, wskazał, że wziął pod uwagę „zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej, a także incydentalny charakter czynu, wykonanie części zobowiązań finansowych wynikających z wyroku oraz wiek osoby skazanej”.

Co ciekawe, jest to już kolejne ułaskawienie na koncie Jachowicza. W 2012 roku został ułaskawiony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Również wówczas publicysta został skazany za zniesławienie do którego doszło przy okazji decyzji sądu USA o zablokowaniu ekstradycji Edwarda Mazura podejrzewanego o udział w zabójstwie gen. Marka Papały.

Jerzy Jachowicz ułaskawiony

O ułaskawienie dla Jachowicza wniosło Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP we wniosku do prezydenta podkreślono, że zasądzona mu kara przerasta jego możliwości finansowe. „Emerytowany dziennikarz, dziś już blisko 85–letni, został skazany za słowa użyte zgodnie ze sztuką dziennikarską i zawodowym profesjonalizmem w felietonie nagranym i opublikowanym na portalu wPolityce.pl i w konsekwencji tego ma do zapłacenia blisko 10 tysięcy złotych grzywny i kosztów sądowych, co prawie dla każdego dziennikarza w Polsce, a dla emerytowanego dziennikarza przede wszystkim, jest sumą naprawdę ogromną” – czytamy.

W piśmie do prezydenta argumentowano również, że Jachowicz za sprawą wyroku, został pozbawiony pełni praw obywatelskich. „Jerzy Jachowicz będzie osobą wpisaną do Krajowego Rejestru Skazanych, obok pospolitych przestępców, gangsterów, złodziei, czy nawet morderców. Będzie też osobą „karaną”, której banki odmawiają udzielania kredytów, a której nie wolno pełnić funkcji publicznych, bo nie spełnia się podstawowego w postępowaniach rekrutacyjnych warunku, jakim jest „niekaralność”” – czytamy.

Decyzja o ułaskawieniu Jerzego Jachowicza zapadłą podczas jego pobytu w szpitalu. Dziennikarz 26 listopada przeszedł rozległy zawał serca.

