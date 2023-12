Nietypowa interwencja straży miejskiej. „Kot zawsze miauczy cztery razy?”

Wezwanie do nietypowego zdarzenia otrzymał warszawski Ekopatrol w czwartkowe popołudnie 14 grudnia. Zgłaszający zaalarmował, że w kontenerze na elektrośmieci przy jednej z ulic na Targówku ktoś zatrzasnął kota. Strażnicy błyskawicznie stawili się na miejscu, ale natrafili na problem.

„Przeraźliwe miauczenie” kota. Zaskakujące rozwiązanie problemu

Kontener był skonstruowany w specyficzny sposób. Nie dało się zajrzeć do środka, a kiedy strażnicy zapukali w zieloną skrzynię, ze środka kontenera dobiegło przeraźliwe miauczenie. Sytuacja wyglądała o tyle dramatycznie, że tego typu pojemników nie da się otworzyć bez specjalnych narzędzi.

Funkcjonariusze, aby uwolnić zwierzę, musieliby uciec się do rozwiązań siłowych, ale uwagę ich zwrócił jeden zastanawiający fakt. Przy próbach lokalizacji uwięziony kot zawsze miauczał cztery razy. Rozwiązanie zagadki okazało się banalne. W pojemniku znajdował się kot-elektrozabawka, który posiadał jeszcze baterie.

Czy zajmuje się Ekopatrol?

Ekopatrol to specjalnie wydzielona jednostka organizacyjna w strukturze straży miejskiej wyspecjalizowana w niesieniu pomocy zwierzętom. Pomaga nie tylko błąkającym się psom i wolno żyjącym kotom, ale też zwierzętom dziko żyjącym. W ostatnim roku prawie połowa zgłoszeń dotyczyła ptaków.

W Ekopatrolu pracuje 38 funkcjonariuszy. Mają do dyspozycji 13 radiowozów, w tym pięć elektrycznych, przystosowanych do bezpiecznego transportu zwierząt m.in. do schroniska, lecznic lub warszawskiego zoo. Ekopatrol w swoich działaniach jest też wspierany przez strażników z Oddziałów Terenowych. Razem strażnicy w ciągu ostatnich 12 miesięcy podejmowali działania na podstawie 33 660 zgłoszeń. Najwięcej próśb o interwencję strażnicy odnotowali w maju – ponad 6,5 tys.

