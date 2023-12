Przepowiednie Nostradamusa i Baby Wangi na 2024 rok. Abdykacja Karola III i zamach na Putina

Z analizy przepowiedni Nostradamusa wyłania się wyjątkowo smutny obraz. Interpretatorzy jego dzieł twierdzą, że w nadchodzącym roku powinniśmy spodziewać się wielkiego kryzysu finansowego w Europie. Ma się on rozpocząć we Włoszech, a następnie swoim zasięgiem objąć całą Europę. Kryzys ma być tak potężny, że doprowadzi do bankructw tysięcy firm.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy problemy ma też sprawiać pogoda. Na Ziemi ma występować coraz wiecej anomalii w tym m.in. liczne powodzie oraz susza.

Według IFLScience w wizjach Nostradamusa pojawia się wątek Karola III. Dowodem mają być słowa mówiące o tym, że król wysp zostanie wypędzony siłą a wkrótce potem zostanie namaszczony nowy król, który przez długi czas będzie uspokajał ziemię.

Równie pesymistyczne są przepowiednie Baby Wangi. Według osób zajmujących się wyjaśnianiem jej wizji, w 2024 roku świat będzie się zmagał z wyjątkowo mrocznymi wydarzeniami. Mistyczka miała w swoich wizjach zobaczyć, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy czeka nas spory kryzys finansowy, do którego doprowadzi rosnące zadłużenie oraz eskalacja konfliktów geopolitycznych. Dodatkowo Europa ma się mierzyć z falą ataków terrorystycznych. Co ciekawe, celem jednego z zamachów ma być Władimir Putin. W wizjach Baby Wangi pojawia się sugestia, że jeden z dużych krajów przeprowadzi testy broni biologicznej.

Jednocześnie w nowym roku badacze mają dokonać przełomowych odkryć w medycynie, które mają m.in. pomóc w skutecznym leczeniu chorób nowotworowych oraz Alzheimera.

Baba Wanga – kim jest?

Baba Wanga za życia miała przewidzieć kilka istotnych dla świata wydarzeń m.in. dojście do władzy Adolfa Hitlera, rozpad ZSRR czy zamach na WTC. Bułgarska wieszczka twierdziła, że ma nadprzyrodzone zdolności, które pozwalają jej „czytać” przyszłość. Dar jasnowidzenia miała otrzymać po tym, jak w wieku 30 lat straciła wzrok wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Mistyczka nazywana „Nostradamusem z Bałkanów” nie raz mówiła m.in. o zbliżającym się końcu świata. Choć większość tego typu wizji i przepowiedni należy traktować z przymrużeniem oka są tacy, którzy twierdzą, że ponad 60 proc. przewidywań Wangeliji Pandewy Dimitrowej się sprawdził